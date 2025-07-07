أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقدم 274 مترشحًا علي النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية ، في أول ثلاثة أيام من فتح باب الترشح، ولم يشهد أي مترشح علي نظام القوائم، حتي الآن.

الوطنية للانتخابات: 247 متقدما للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال الأيام الثلاثة، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.

وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباحا لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوء نسبيا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.