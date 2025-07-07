إسعاف بني سويف يخصص أرقاما جديدة بعد تعطل الخط الرئيسي بسبب حريق رمسيس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مرفق الإسعاف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، لإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب تعرض سنترال رمسيس بالقاهرة لحريق تسبب في تأثر بعض شبكات المحمول مما أثر التواصل للحصول على الخدمة بشكل مؤقت على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ ، على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وتوفير وسائل بديلة للتواصل مع المرفق خلال فترة توقف الخدمة، مشددًا على استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة تغطي كافة أنحاء المحافظة( تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف علي كافة الطرق والمحاور )، مع إمكانية تواصل المواطنين في حالات الطوارئ عبر:

الأرقام الأرضية البديلة لمرفق الإسعاف:

0822137429

0822344916

0822137228

0822137431

0822137234

عبر خط النجدة 122

وأضاف مدير الفرع ، أنه تم تفعيل غرفة أزمات هيئة الاسعاف بني سويف بتواجد ورئاسة مدير الفرع وأنه متواجد بغرفة عمليات الاسعاف على مدار الساعة.

ويهيب مرفق الإسعاف بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري حال الحاجة للخدمات الإسعافية، لحين عودة الخدمة الطبيعية لخط (123) خلال الساعات القليلة المقبلة.