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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية في جولة ميدانية بالمرسى السياحي الجديد على نهر النيل

محافظ بني سويف ومستشار الرئيس للتنمية المحلية
محافظ بني سويف ومستشار الرئيس للتنمية المحلية
بني سويف : محمد عبدالحليم

استهل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، جولتهما الميدانية المقررة على عدد من المشروعات القومية، بتفقد مشروع المرسى السياحي الجديد المقام على الساحل الشرقي لنهر النيل بمدينة بني سويف، والذي يُعد من المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي، ضمن جهود الدولة لتنشيط السياحة الداخلية واستثمار المقومات الطبيعية والبيئية للمحافظة.

ورافق المحافظ ومستشار رئيس الجمهورية خلال الجولة بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أ.ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب مسؤولي القطاعات التنفيذية والفنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الجولة، أكد محافظ بني سويف أن مشروع المرسى السياحي يعكس الرؤية المستقبلية للمحافظة نحو جعلها محطة بارزة على خريطة السياحة النيلية، بما يسهم في إحياء الرحلات النيلية المنتظمة بين محافظات الصعيد والقاهرة، وتحويل بني سويف إلى نقطة توقف رئيسية للسائحين ضمن مسارهم السياحي الممتد من الشمال إلى الجنوب. وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة بالمحافظة، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء بني سويف، والمساهمة في تنمية المنطقة المحيطة عمرانياً واقتصادياً، بما يضمن تحقيق نقلة حضارية تتسق مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية بالتطور الملحوظ في المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة بني سويف، مثمنًا جهود المحافظة في استثمار مواردها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن مشروع المرسى السياحي يُعد نموذجًا متكاملًا يعبر عن فكر استراتيجي يستهدف خدمة السياحة الداخلية، وتنشيط حركة النقل النهري، وفتح آفاق استثمارية جديدة على أرض المحافظة.

يُذكر أن المشروع يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم رصيفًا للسفن، ومساحات خضراء، ومنطقة انتظار سيارات، إلى جانب أعمال الحماية المدنية والكهرباء واللاند سكيب. وقد تم الانتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%، بينما أوشكت باقي الأعمال الإنشائية على الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في التوسع الأفقي، التي تتولى تنفيذ الرصيف وباقي مكونات المشروع.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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