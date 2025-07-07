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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى سياحي ومجمع مواقف.. أحدث مشروعات تنموية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، يرافقه وفد رفيع المستوى ضم: السيد العميد حسني رضوان مدير مكتب مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبد الله عيسى الشريف مساعد المستشار، وذلك بحضور وفد من هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أح مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة.

كما ضم وفد الهيئة كل من: الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة بمحافظة بني سويف.

وشهد اللقاء حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

ومن المقرر أن يقوم المستشار والوفد المرافق بتفقد عدد من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل بها على أرض المحافظة، والتي تشمل: المرسى السياحي، سوق الدهشوري، كوبري الشاملة، مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، الممشى السياحي بكورنيش النيل، فضلاً عن عقد لقاء مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة سبل التعاون ودعم الجهود التنموية بالمحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف التنمية المحلية

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