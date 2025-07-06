محافظ بني سويف يوجه برفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم، زيارة ميدانية للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، والاطمئنان على سير العمل ومعدلات الإنجاز في ملفات المنظومة، وذلك في حضور مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، وناصر غانم أبوحمد نائب رئيس مدينة بني سويف.

وخلال الزيارة، اطلع السكرتير العام المساعد على نسب التنفيذ، وعدد الملفات المنجزة، والموقف العام للطلبات المقدمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال، وتحقيق أعلى درجات الدقة في فحص الطلبات، كما تفقد أقسام المركز التكنولوجي، واطّلع على آلية استقبال الطلبات والتعامل معها إلكترونيًا.

وأكد السكرتير العام المساعد تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بأهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، مع تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الانضباط في التعامل مع طلبات التصالح، والتسريع بإنهاء باقي الملفات.