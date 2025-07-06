محافظ بني سويف يشهد إلقاء 250 ألف زريعة ضمن مشروع الاستزراع السمكي التابع لجهاز حماية الثروة السمكية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أعمال إلقاء 250 ألف زريعة سمكية "بُلطي نيلي"بمجرى النيل ضمن مشروع الاستزراع السمكي بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور :المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، المهندس مصطفى سعيد مدير منطقة وادى النيل بالفيوم، الأستاذ علي يوسف رئيس مركز بني سويف ،المهندس على طلعت مدير المُفرّخ السمكي، الدكتورة شيرين مصطفى مدير الإنتاج والتشغيل بالمُفرّخ ،

واستمع المحافظ من مدير المفرخ السمكي ،تفاصيل برنامج إنزال 250 ألف زريعة بزمام بياض العرب على البر الشرقي من النيل، بجانب استعراض مُجمل عن مشتملات المفرخ السمكى الذي يوجد بجزيرة أبوصالح شرق النيل بناصر ، ومُقام على مساحة إجمالية 15 فداناً : منها 9 أفدنة مساحة مائية مقمسة إلى 20 حوضا ،لتخزين الأمهات والزريعة وأسماك بلطي المائدة ، وباقي المساحة عبارة عن مبني إداري واستراحات وصالة تفريخ ومخازن ، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمفرخ نحو 5 ملايين زريعة سنويا

و أشار محافظ بني سويف إلى أهمية التوسع في إنشاء تلك المشروعات التي تستهدف توفير زريعة السمك مما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما ستحققه من زيادة في إنتاج الأسماك وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، معربا عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظات والجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى وأيضًا خدمة الصيادين.