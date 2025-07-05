محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة التعامل مع كسر مفاجئ في ماسورة مياه الشرب بالخط الرئيسي، عند تقاطع إشارة الثانوية العسكرية أمام سوبر ماركت الخديوي، وذلك حفاظًا على انتظام ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام مساء اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة الأعمال ميدانيًا والإشراف على سرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة، بحضور الأستاذ علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والأستاذ روماني نسيم، مسئول إدارة المتابعة بالوحدة المحلية.

وأكد اللواء "علام" خلال جولته، على تكثيف الجهود والدفع بالمعدات والفرق الفنية للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطريق وتجنب أي تأثيرات سلبية على الحركة المرورية بالمنطقة. كما وجه بتوفير حلول عاجلة لتأمين المياه للمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح بالكامل.