وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولتهما اليوم بالمحافظة بتفقد محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بطاقة 15/25 ألف م3/يوم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ بني سويف بمكونات محطة طحا البيشة والتي تشمل: المدخل والمصافي - أحواض التهوية - غرفة التوزيع - أحواض الترسيب النهائي - محطة رفع الحماة المعادة والزائدة - أحواض تركيز الحماة - محطة رفع الحماة المركزة - أحواض تجفيف الحماة - مبنى نوافخ الهواء - مبني الكهرباء - مبني الإدارة والمعمل - مبنى المخزن والورشة - حوض التلامس - مبنى الكلور - محطة ضخ صرف الموقع، وتستهدف خدمة 190 ألف نسمة وتوصيل الصرف الصحى لـ ١٢ قرية (الملاحية البحرية - بني محمد الشرقية - بنى عوض – البرانقة - بنى ماضي - كفر ناصر - طحا البيشة - غياضة الغربية - أم الجنازير – الضباعنة - كفر منصور)، بإجمالي أطوال شبكات ( ٨٣,١٥٤ كم )، وإجمالی خطوط طرد ( ١٨,٤٨٢ كم ).

وتابع الوزير خلال الجولة سير العمل بالمحطة ومراحل معالجة الصرف الصحي، مشيدا بحجم العمل والجهد المبذول بالأعمال الإنشائية بكافة مكونات المحطة، وموجها بضرورة تشغيل كافة المحطات التي تم الانتهاء منها ليشعر المواطنين في القرى المستهدفة بالخدمة الجيدة المقدمة لهم.

رافق الوزير خلال الجولة مسئولي وزارة الإسكان، والمحافظة، ونواب البرلمان عن المحافظة، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة.