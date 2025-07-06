محافظ بني سويف يُطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة 14 ألف نسمة بقرية منهرو

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إشارة بدء أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منهرو ، والذي يتم تنفيذه تفعيلاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المُكمل الموقع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية ومؤسسة نهضة بني سويف ، ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى بنظام المشاركة المجتمعية،استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة لمركز اهناسيا " اليوم" لتفقد بدء أعمال تنفيذ المشروع بالقرية ، وبحضور : الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب ،المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، العميد أحمد علاء رئيس الوحدة المحلية ، المهندس وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف ، المهندس علي عبدالحليم مدير المشروعات بشركة مياه الشرب، الدكتورة أسماء سامي منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف الصحي ومدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن،المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بنهضة بني سويف،وعدد من القيادات المجتمعية والطبيعية وأهالي القرية

واطمأن المحافظ على انتظام وبداية الأعمال ووصول معدات الحفر وتشوين الخامات ، واستمع لعرض موجز من المهندس المختص عن تفاصيل وأعمال المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 120 مليون جنيهاً ،تتحمل الهيئة القومية 58 مليون جنيها من تكلفة المشروع ، فيما تسهم مؤسسة نهضة بني سويف بأكثر من 60 مليون جنيها ، ويتكون المشروع من شبكة إنحدار 14000 متراُ، ومحطة رفع رئيسية وخط طرد بطول 4000 مترا ، ووجه المحافظ منسقى المشاركة المجتمعية بمتابعة سير العمل بالمشروع بشكل مستمر وإعداد تقرير شهري بما تم وتذليل أية معوقات أو متطلبات لتسريع وتير العمل

أعرب المحافظ عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع ، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والإستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى وأسرع معدلات إنجاز ممكنة في هذا القطاع الحيوي، مثمنا المساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والحيوية

وطالب المحافظ الأهالي بأهمية التعاون وتضافر كافة الجهود وتذليل أية معوقات لسرعة تنفيذ المشروع ، قائلاً لهم (كلنا هنا في خدمتكم... وده مشروعكم أنتم .. ساعدونا وساعدوا أنفسكم عشان نخلصه .. والناس اللى شغالة فيه دول زي أخواتكم وأبناؤكم .. جاييين يشتغلوا في عز الحر عشانكم وعشان مصلحتكم سهلوا عليهم المهمة .. أنتم المستفيدين من المشروع ..

ووسط فرحة غامرة ..تعهد الأهالي أمام المحافظ ومسؤولى الأجهزة التنفيذية ببذل أقصى الجهود لتسهيل وتنفيذ أعمال المشروع الذي كان بمثابة حلم طال انتظاره منذ عقود ، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في أعمال المشروع وتقديم يد العون لسرعة الانتهاء منه وتوفير أية متطلبات متاحة لديهم في هذا الشأن

من ناحيته أعرب النائب علي بدر عضو مجلس النواب، عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وجهوده في الدفع بالمشروع بنظام المشاركة المجتمعية ، حيث أصبحت بني سويف نموذجا يُحتذى به في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى خدمات المواطنين، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات التنفيذية والنواب أسهم بشكل كبير في إنهاء الإجراءات والتخصيص بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروع

من جهته أضاف المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف أن المشروع يمثل نموذجا حقيقيا للتكامل بين المجتمع المدني والحكومة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو التجربة الثالثة الناجحة التي تنفذها المؤسسة بنظام المشاركة المجتمعية بعد نجاح مشروعي "صفط العرفا" بمركز الفشن و"نزلة الديب" بمركز سمسطا، ما يوكد ثقة المجتمع في قدرة وفعالية تلك الشراكات .