أخبار بني سويف: وزير الإسكان والمحافظ يتفقدان مشروعات حياة كريمة ومحطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولتهما اليوم بالمحافظة بتفقد محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بطاقة 15/25 ألف م3/يوم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ بني سويف بمكونات محطة طحا البيشة والتي تشمل: المدخل والمصافي - أحواض التهوية - غرفة التوزيع - أحواض الترسيب النهائي - محطة رفع الحماة المعادة والزائدة - أحواض تركيز الحماة - محطة رفع الحماة المركزة - أحواض تجفيف الحماة - مبنى نوافخ الهواء - مبني الكهرباء - مبني الإدارة والمعمل - مبنى المخزن والورشة - حوض التلامس - مبنى الكلور - محطة ضخ صرف الموقع، وتستهدف خدمة 190 ألف نسمة وتوصيل الصرف الصحى لـ ١٢ قرية (الملاحية البحرية - بني محمد الشرقية - بنى عوض – البرانقة - بنى ماضي - كفر ناصر - طحا البيشة - غياضة الغربية - أم الجنازير – الضباعنة - كفر منصور)، بإجمالي أطوال شبكات ( ٨٣,١٥٤ كم )، وإجمالی خطوط طرد ( ١٨,٤٨٢ كم ).

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة التعامل مع كسر مفاجئ في ماسورة مياه الشرب بالخط الرئيسي، عند تقاطع إشارة الثانوية العسكرية أمام سوبر ماركت الخديوي، وذلك حفاظًا على انتظام ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام مساء اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة الأعمال ميدانيًا والإشراف على سرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة، بحضور الأستاذ علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والأستاذ روماني نسيم، مسئول إدارة المتابعة بالوحدة المحلية.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات حياة كريمة في بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،في مطلع زيارته للمحافظة،وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومسئولي الوزارة، والمحافظة، وقيادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير،في جولة تفقدية لمتابعة وزيارة عدد من المشروعات الخدمية المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بناصر وببا ، بجانب زيارة مقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، و تفقد محاور الطريق والميادين وتفقد مشروعات الإسكان و أعمال المرافق بمناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

