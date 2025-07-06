قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة في رحيل ثلاثي الأهلي |تفاصيل
النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية اليوم
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للانسحاب من «إطار الاستسلام» في غزة
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
في ذكرى رحيله.. أحمد رفعت نجم غاب جسده وبقيت روحه في قلوب الجماهير
تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده
مقاتلة «إف-16» تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب
أحمد جعفر يشيد بأسطورة الزمالك: شيكابالا «أيقونة».. واعتزاله جاء في التوقيت المثالي
خبير استراتيجي يحذر: توتر ليبيا والسودان يزيد أعباء مصر.. ومجلس الأمن فقد قيمته |فيديو
هل تم بيع وسام أبو علي؟.. خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي
الأب مش دايمًا حنين.. سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «منتهي الصلاحية»
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعّل الإنذارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: وزير الإسكان والمحافظ يتفقدان مشروعات حياة كريمة ومحطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24  ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولتهما اليوم بالمحافظة بتفقد محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بطاقة 15/25 ألف م3/يوم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ بني سويف بمكونات محطة طحا البيشة والتي تشمل: المدخل والمصافي - أحواض التهوية - غرفة التوزيع - أحواض الترسيب النهائي - محطة رفع الحماة المعادة والزائدة - أحواض تركيز الحماة - محطة رفع الحماة المركزة - أحواض تجفيف الحماة - مبنى نوافخ الهواء - مبني الكهرباء - مبني الإدارة والمعمل - مبنى المخزن والورشة - حوض التلامس - مبنى الكلور - محطة ضخ صرف الموقع، وتستهدف خدمة 190 ألف نسمة وتوصيل الصرف الصحى لـ ١٢ قرية (الملاحية البحرية - بني محمد الشرقية - بنى عوض – البرانقة - بنى ماضي - كفر ناصر - طحا البيشة - غياضة الغربية - أم الجنازير – الضباعنة - كفر منصور)، بإجمالي أطوال شبكات ( ٨٣,١٥٤ كم )، وإجمالی خطوط طرد ( ١٨,٤٨٢ كم ).

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية
وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة التعامل مع كسر مفاجئ في ماسورة مياه الشرب بالخط الرئيسي، عند تقاطع إشارة الثانوية العسكرية أمام سوبر ماركت الخديوي، وذلك حفاظًا على انتظام ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، قام مساء اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة الأعمال ميدانيًا والإشراف على سرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة، بحضور الأستاذ علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والأستاذ روماني نسيم، مسئول إدارة المتابعة بالوحدة المحلية.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات حياة كريمة في بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،في مطلع زيارته للمحافظة،وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومسئولي الوزارة، والمحافظة، وقيادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ الوزير،في جولة تفقدية لمتابعة وزيارة عدد من المشروعات الخدمية المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي  بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بناصر وببا ، بجانب زيارة مقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، و تفقد محاور الطريق والميادين وتفقد مشروعات الإسكان و أعمال المرافق بمناطق الامتداد العمراني بالمدينة.
 

بني سويف وزير الاسكان محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

ترشيحاتنا

احمد موسي

أخبار التوك شو| السقا يكشف صفقة الأهلي القادمة وأديب يرد:«مستحيل».. وأحمد موسي يواصل فضح «الإرهابية»

إيران

باباك أماميان: إيران تهدّد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلي |فيديو

أحمد السقا

بعد طلب عمرو أديب| أحمد السقا يُمارس أخطر الحركات القتالية ضد أحمد فهمي على الهواء

بالصور

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد