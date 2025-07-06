محافظ بني سويف يناقش تقرير الوحدة الاقتصادية حول جلسة الحوار المجتمعي لمشروع تجفيف الطماطم بسمسطا



ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال لقاء بمكتبه بديوان عام المحافظة، التقرير الذي أعده الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية ومسؤول المشاركة المجتمعية، بشأن نتائج جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت بقرية الظهير الصحراوي بمركز سمسطا. الجلسة تناولت مناقشة مشروع إنشاء مجمع لتجفيف الطماطم وإنتاج معجون الطماطم، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يجري العمل على تنفيذه لتعزيز جهود التنمية الزراعية والصناعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية جلسات الحوار المجتمعي كإحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تلك الجلسات تمثل منصة للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين والفئات المستفيدة من المشروعات التنموية، ما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأضاف محافظ بني سويف أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع الزراعي والصناعي، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض مدير الوحدة الاقتصادية أبرز ما ورد في تقريره حول الجلسة، والتي ترأسها الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، بحضور الدكتور أيمن حمودة مدير مديرية الزراعة، والدكتورة داليا مجدي مدير فرع هيئة تنمية الصعيد ببني سويف، والمهندس محمد رضوان ممثل الشركة المنفذة للمشروع، إلى جانب مشاركة واسعة من مزارعي وتجار وموردي محصول الطماطم.

وأشار مدير الوحدة الاقتصادية إلى أن الجلسة شهدت مناقشات موسعة حول آليات تنفيذ المشروع وأهمية دعم المزارعين من خلال الزراعة التعاقدية التي تضمن تسويق المحصول بأسعار مناسبة، فضلاً عن أهمية استخدام التقاوي المحسنة وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في إنتاج محاصيل عالية الجودة وتقليل الفاقد.

ونقل التقرير إشادة المشاركين بفكرة المشروع، مؤكدين أنه سيحدث نقلة نوعية في قطاع الزراعة بالمحافظة، ويساعد على تحسين مستوى دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، بجانب مساهمته في استقرار سكان قرية الظهير الصحراوي وتحفيز الشباب على العمل في المشروعات الزراعية والصناعية.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ بسرعة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها جلسة الحوار المجتمعي، مع إعداد خطة متابعة دورية للتأكد من إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل تنفيذ المشروع، وتكثيف برامج التوعية للمزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة، لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.