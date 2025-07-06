145 محضر مخالفة خلال جولات لجنة شؤون القرى بـ11 قرية في بني سويف

واصلت لجنة شؤون القرى والمشاركة المجتمعية، التي شكلًها الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

تضمن التقرير أن اللجنة نفذت 24 جولة ميدانية شملت 7 مجالس قروية بمركز بني سويف، تم خلالها المرور على 11 قرية هي: تزمنت الشرقية، الحلابية، الدوية، إهناسيا الخضراء، دموشيا، بني عفان، إبشنا، بليفيا، باروط، بياض العرب، شريف باشا، حيث أسفرت الزيارات عن تحرير 145 محضرًا لمخالفات متفاوتة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وعدد من الملاحظات التي تم رصدها على أرض الواقع.

وتضمنت الجولات متابعة الوحدات الخدمية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومستوى النظافة العامة والإشغالات، وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي في عدد من القطاعات الحيوية.