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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يشهد إلقاء 250 ألف زريعة ضمن مشروع الكشف على 60 ألف مواطن

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24  ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

محافظ بني سويف يشهد إلقاء 250 ألف زريعة ضمن مشروع الاستزراع السمكي التابع لجهاز حماية الثروة السمكية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أعمال  إلقاء 250 ألف زريعة سمكية "بُلطي نيلي"بمجرى النيل ضمن مشروع الاستزراع السمكي بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور :المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، المهندس مصطفى سعيد مدير منطقة وادى النيل بالفيوم، الأستاذ علي يوسف رئيس مركز بني سويف ،المهندس على طلعت مدير المُفرّخ السمكي،  الدكتورة شيرين مصطفى مدير الإنتاج والتشغيل بالمُفرّخ ،

واستمع المحافظ من مدير المفرخ السمكي ،تفاصيل برنامج إنزال 250 ألف زريعة بزمام بياض العرب على البر الشرقي من النيل، بجانب استعراض مُجمل عن مشتملات المفرخ السمكى الذي يوجد بجزيرة أبوصالح شرق النيل بناصر ، ومُقام على مساحة إجمالية 15 فداناً : منها 9 أفدنة مساحة مائية مقمسة إلى  20 حوضا ،لتخزين الأمهات والزريعة وأسماك بلطي  المائدة ، وباقي المساحة عبارة عن مبني إداري واستراحات وصالة تفريخ ومخازن ، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمفرخ  نحو 5 ملايين زريعة سنويا

145 محضر مخالفة خلال جولات لجنة شؤون القرى بـ11 قرية في بني سويف
واصلت لجنة شؤون القرى والمشاركة المجتمعية، التي شكلًها الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

تضمن التقرير أن اللجنة نفذت 24 جولة ميدانية شملت 7 مجالس قروية بمركز بني سويف، تم خلالها المرور على 11 قرية هي: تزمنت الشرقية، الحلابية، الدوية، إهناسيا الخضراء، دموشيا، بني عفان، إبشنا، بليفيا، باروط، بياض العرب، شريف باشا، حيث أسفرت الزيارات عن تحرير 145 محضرًا لمخالفات متفاوتة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وعدد من الملاحظات التي تم رصدها على أرض الواقع.

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني تحت إشراف قطاع الصحة، في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالتكامل المثمر بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الصحية النوعية التي تُسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير النصف سنوي الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، بشأن جهود القوافل الطبية التي تم تنفيذها بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة راعي مصر للتنمية خلال النصف الأول من عام 2025، والذي تضمن مؤشرات إنجاز القوافل الطبية المجانية التي تم تنفيذها بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

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