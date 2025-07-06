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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 60 ألف مواطن وتوزيع نظارات.. حصاد 6 أشهر من القوافل ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني تحت إشراف قطاع الصحة، في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالتكامل المثمر بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الصحية النوعية التي تُسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير النصف سنوي الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، بشأن جهود القوافل الطبية التي تم تنفيذها بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة راعي مصر للتنمية خلال النصف الأول من عام 2025، والذي تضمن مؤشرات إنجاز القوافل الطبية المجانية التي تم تنفيذها بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

ووفقًا للتقرير، تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 60 ألفًا و672 مواطنًا في عدد من التخصصات، حيث تم إجراء: 18 ألفًا و547 كشفًا في تخصص الرمد، 5 آلاف و839 كشفًا في تخصص العظام، 6 آلاف و986 كشفًا في تخصص الباطنة، 12 ألفًا و600 كشفًا في تخصص طب الأطفال، 1,179 كشفًا في تخصص الجلدية، 10 آلاف و491 كشفًا في تخصص الأنف والأذن، فضلًا عن توزيع 5,030 نظارة طبية على المستحقين.

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