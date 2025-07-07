محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا مع المجلس التنفيذي بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتنمية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا مع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، و اللواء أح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة وبحث آليات تعزيز التعاون بين كافة الجهات لدفع عجلة التنمية.

وحضر من المحافظة: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو المديريات والإدارات المعنية.

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وشهد الاجتماع حضور كل من: السيد العميد حسني رضوان مدير مكتب مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الدكتور عبد الله عيسى الشريف مساعد المستشار، الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة بمحافظة بني سويف.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بني سويف جهود المحافظة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم الاستثمار واستغلال المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها المحافظة.

كما تم مناقشة عدد من الملفات الحيوية، من بينها: الدفع بخطط التطوير في كل القطاعات، مشروعات البنية التحتية، تحسين الخدمات الجماهيرية، وتنمية الموارد المحلية، إلى جانب متابعة المشروعات التي تم إدراجها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

وأكد المحافظ على أن هذا اللقاء يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة وتكثيف الجهود لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مثمنًا دعم مؤسسة الرئاسة وهيئة تنمية الصعيد للمحافظة في تنفيذ رؤيتها التنموية.

من جانبه، أثنى اللواء خالد فودة بالجهود المبذولة على أرض محافظة بني سويف، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية بها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آلية متابعة دورية للمشروعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتسريع معدلات الإنجاز