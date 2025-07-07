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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: أول من أطلقنا إستراتيجية تنموية محلية 2020

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرؤية المستقبلية للمحافظة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير منظومة الإدارة المحلية لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وذلك في إطار التكامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، و اللواء أ.ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات الهيئة، ونائب المحافظ بلال حبش،واللواء حازم السكرتير العام،  واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وأكد المحافظ أن محافظة بني سويف كانت أول محافظة تطلق استراتيجية تنموية محلية عامة عام 2020، والتي وجهت الحكومة لاحقًا بتعميمها على باقي المحافظات كإطار استرشادي، نظرًا لتميزها وتكاملها في توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية داخل الأجهزة التنفيذية.

وأثنى اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية على الرؤية المستقبلية للمحافظة وتكامل محاورها، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في التخطيط التنموي المحلي، وتعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، من بينها: الدفع بخطط التطوير في كل القطاعات الخدمية ، مشروعات البنية التحتية، تحسين الخدمات الجماهيرية، وتنمية الموارد المحلية، إلى جانب متابعة المشروعات التي تم إدراجها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

وأكد المحافظ أن اللقاء يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة وتكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية، مثمنًا دعم مؤسسة الرئاسة وهيئة تنمية الصعيد للمحافظة في تنفيذ رؤيتها التنموية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آلية متابعة دورية للمشروعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق النتائج المستهدفة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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