محافظ بني سويف يصطحب مستشار رئيس الجمهورية لتفقد مشروع تطوير سوق الدهشوري

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في جولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير سوق الدهشوري الحضاري بمدينة بني سويف، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وجاري حاليًا تنفيذ اللمسات النهائية استعدادًا لافتتاحه وتشغيله أمام المواطنين. تأتي الجولة في إطار متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

ورافق المحافظ ومستشار رئيس الجمهورية خلال الجولة، اللواء أ.ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ،، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية بديوان عام المحافظة وصندوق التنمية الحضرية.

وخلال الجولة، أوضح المحافظ أن مشروع تطوير سوق الدهشوري يُعد نقلة نوعية في ملف القضاء على الأسواق العشوائية، حيث يوفر سوقًا حضاريًا متكاملًا يستوعب الباعة الجائلين ويوفر لهم مصدر دخل مستقر في بيئة آمنة ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والصرف الصحي والتهوية والإنارة الطبيعية.

وأكد المحافظ أن السوق الجديد يعالج السلبيات التي كانت موجودة بالسوق القديم، الذي كان يعاني من التدهور الانشائي والعشوائية وغياب المعايير البيئية والصحية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع السوق، الذي تم تنفيذه على مساحة متميزة بقلب المدينة، يشمل 79 محلاً لبيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية، و18 محلاً مخصصًا لبيع الأسماك، إضافة إلى أكشاك ومحلات أخرى للأدوات المنزلية والخردوات. وقد روعي في تصميمه الفصل بين الأنشطة المختلفة لضمان بيئة نظيفة وخالية من التلوث، مع توفير وسائل الأمان اللازمة للمواطنين والبائعين على حد سواء.

وأكد المحافظ أن مشروع السوق يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي في المواقع الحيوية، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية والارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 44 مليون جنيه بتمويل كامل من الصندوق وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية بحجم الجهود المبذولة على أرض محافظة بني سويف لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية منظمة، مؤكدًا أن مشروع سوق الدهشوري يعكس رؤية مستقبلية متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية المستدامة. وأضاف أن المشروع يمثل تجربة رائدة يمكن تعميمها على باقي المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وجه اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الجهات التنفيذية والمعنية بسرعة تذليل أية معوقات قد تواجه المشروع لضمان الانتهاء من كافة اللمسات النهائية في التوقيت المحدد، تمهيدًا لافتتاح السوق وتشغيله بكامل طاقته لخدمة المواطنين.

وأكد المستشار ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتحقيق أفضل استفادة من المشروع باعتباره أحد النماذج الرائدة في تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية متكاملة تخدم الأهالي وتدعم جهود التنمية المحلية المستدامة.