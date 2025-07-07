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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يصطحب مستشار رئيس الجمهورية لتفقد مشروع مجمع المواقف

محافظ بني سويف ومستشار الرئيس للتنمية المحلية
محافظ بني سويف ومستشار الرئيس للتنمية المحلية
بني سويف : محمد عبدالحليم

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في جولة ميدانية لتفقد مشروع مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين محافظة بني سويف والهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المواقف والسيطرة على الحركة المرورية داخل المدينة، بما يعكس رؤية حضارية متكاملة.

رافق المحافظ ومستشار رئيس الجمهورية خلال الجولة: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أ.ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، بجانب المهندس أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بهيئة الطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية.

وخلال الجولة، استعرض المحافظ مكونات المشروع الذي يُعد أحد أكبر المواقف الحديثة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن تشغيل المجمع يأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس داخل المدينة. وأوضح المحافظ أنه سيتم تشغيل الموقف بشكل تجريبي وجزئي بدءًا من يوم الجمعة المقبل، من خلال نقل موقف “النجدة” القديم المخصص لخطوط مركزي ناصر والواسطى إلى المجمع الجديد، على أن يتم نقل باقي الخطوط تباعًا وفق جدول زمني محدد لضمان سهولة انتقال الحركة وتنظيمها تدريجيًا دون ارتباك للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه يجري مراجعة كافة التجهيزات النهائية للمجمع، بما يشمل المرافق العامة من مياه وصرف صحي وكهرباء، مع مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية الموقع للتشغيل الرسمي خلال الفترة المقبلة.


وفي لفتة مهمة، حرص اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية على تفقد موقف محيي الدين في ساعة الذروة لمتابعة حجم الكثافات المرورية بالموقع، مؤكدًا أن تشغيل المجمع الجديد سيحدث انفراجة مرورية كبيرة داخل المدينة، وسيساهم بشكل فعّال في حل أزمة التكدس داخل المواقف والشوارع الرئيسية. وأشاد المستشار بجودة تنفيذ مشروع مجمع المواقف، ووصفه بأنه نقلة نوعية تمثل حلاً جذريًا لأحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.


يُذكر أن مشروع مجمع المواقف الجديد يقع على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم: موقفًا للمحافظات (طريق دمو) بسعة استيعابية 445 سيارة وساحة انتظار 13 ألف م2، موقفًا للمراكز (طريق بني سويف الزراعي) بسعة 150 سيارة وساحة انتظار بمساحة 5500 م2، مجمعًا خدميًا وإداريًا يشتمل على محلات تجارية، أكشاك تحصيل، مسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صراف آلي، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

بني سويف هاني غنيم خالد فودة

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