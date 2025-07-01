الهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطس

أكد المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل.

‎جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمناقشة التقرير النهائي لإجراءات وعمليات اللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تم إعدادها من قبل مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

ضمان نجاح العملية الانتخابية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان نجاح العملية الانتخابية، والتي تشمل:

برامج تدريب القضاة: تم تدريب أكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم شرح وتدريب القضاة على التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل عملية التصويت وتقليل الوقت اللازم للإدلاء بالصوت، مع ضمان سرية وحرية التصويت.

تدريب الموظفين المعاونين: عقدت دورات مكثفة للموظفين المعاونين للقضاة حول كيفية التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، واستقبال أوراق الترشح، فحصها، واستخدام الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان الترشح المنتشرة في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين: تمت مراجعة وتحديث بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وقطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة، مع استبعاد المتوفين بناءً على البيانات الصادرة من وزارة الصحة.

إعداد مستندات الانتخابات: تم تحضير جميع النماذج القانونية اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات الترشح، وبطاقات الاقتراع، وكشوف الناخبين، ومحاضر الفرز، وفقًا لما نص عليه القانون.

تحديث بيانات منظمات المراقبة: تمت مراجعة وتحديث سجلات منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات، مع تجديد قيود المراقبين السابقين وقبول طلبات جديدة.

معاينة مقار اللجان الانتخابية: تم الانتهاء من معاينة جميع مقار اللجان العامة والفرعية بالتعاون مع وزارات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وهيئة الأبنية التعليمية، لضمان توافر جميع الشروط اللازمة لاستقبال الناخبين.

تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة: حددت الهيئة المستشفيات والمعامل التابعة لوزارة الصحة المخولة لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة المطلوبة وفقاً للقانون لتقديمها ضمن أوراق الترشح.

تيسير عملية التصويت: تم توفير جميع التسهيلات للناخبين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، عبر توفير الأجهزة المناسبة وبطاقات الاقتراع التي تسهل عملية الإدلاء بالصوت.

تنسيق تصويت المصريين في الخارج: تتعاون الهيئة مع وزارة الخارجية لتوفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري.