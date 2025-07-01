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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص تعدى على زوجة شقيقه بالضرب بكفر الشبخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من شقيق زوجها لتعديه عليها بالضرب بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ)، وبسؤالها قررت بتضررها من شقيق زوجها مزارع مقيم بدائرة المركز لتعديه عليها بالضرب لوجود خلافات بينهما على مبلغ مالى .

تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية إستغاثة إحدى السيدات مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ

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