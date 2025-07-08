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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمير هشام: تحية كبيرة لأبطال مصر من رجال المطافي والدفاع المدني

رجال الدفاع المدني
رجال الدفاع المدني
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي أمير هشام رسالة خاصة لـ رجال المطافي والدفاع المدني بعد حريق سنترال رمسيس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "تحية كبيرة لأبطال مصر من رجالة المطافي والدفاع المدني".

ويذكر أنه قد شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، مع وجود كثافات متحركة، وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات، خاصة مع العمل على إخماد حريق سنترال رمسيس.

تم وضع حواجز حديدة من شارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة المحامين حتى منطقة الإسعاف في المنطقة التي تقع قبل حريق سنترال رمسيس.

وظهرت حالة من التكدس المروري أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة.

الدفاع المدني حريق رمسيس امير هشام

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