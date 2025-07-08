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بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس

الحريق
الحريق
أحمد مهدي

استشهد ٤ موظفين اثناء تأدية عملهم داخل مبنى سنترال رمسيس حيث حاصرتهم الأدخنة والنيران داخل مكاتبهم حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة الأمن استشهاد كلا من وائل مرزوق، ومحمد طلعت ومحمد الدرس وأحمد رجب جراء حريق سنترال رمسيس.

وبذلك ارتفع اعداد ضحايا حريق سنترال رمسيس ليصبح ٤ شهداء و٣٩ مصابا، وبين المصابين ٧ شرطيين أثناء أداء عملهم في عمليات الإطفاء.

وجاءت أغلب حالات الإصابات من حريق سنترال رمسيس باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل أغلب الحالات إلى مستشفى الدمرداش وأيضا مستشفى صيدناوي وكذا المستشفى القبطي في رمسيس وإسعاف الباقي في سيارات الإسعاف.

وقدمت سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط حريق سنترال رمسيس خدمات الإسعاف الأولية لـ 5 مصابين و2 من رجال الشرطة بعد اختناقهم بسبب الأدخنة المتصاعدة خلال الحريق.

وقالت مصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.

استشهد ٤ موظفين سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس حريق

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