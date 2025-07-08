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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السيطرة على حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق شب في محول كهرباء خاص بإنارة طريق الزنكلون، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فيما نجحت فرق الطوارئ ومسؤولو الكهرباء في إخماد الحريق وفصل التيار الكهربائي عن المحول بالكامل وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ومن جانبه أكد شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه فور ورود بلاغا بنشوب الحريق، تم الانتقال على وتم الدفع الفوري بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما تواجد ممثلون عن شركة الكهرباء لإجراء عمليات الفصل اللازمة للتيار الكهربائي.

كلف رئيس المدينة المختصون بفحص المحول المتضرر لتحديد أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه أو استبداله لضمان عودة إنارة الطريق بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

بالشرقية قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق الزنكلون

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السيطرة على حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

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