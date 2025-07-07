صحة الشرقية تعلن أرقاما بديلة لتلقي البلاغات العاجلة

أكد الدكتور احمد عيد مدير الاستقبال والطوارئ بالرعاية الحرجة بالشرقية أنه في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية العاجلة للمواطنين بالمحافظة، نظراً لحدوث عطل مفاجئ في الخط الساخن لمرفق الإسعاف ١٢٣ ومركز الخدمات الطارئة ١٣٧، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية تهيب المديرية بالمواطنين التواصل مع غرفة الطوارئ ومركز الخدمات الطارئة على الأرقام التالية في حالة حدوث أي حالات طارئة لا قدر الله.

الخط الأرضي لغرفة الطوارئ:

٠٥٥٢٣٠٢٢٥٠

رقم الواتساب لتلقي البلاغات الطبية الطارئة:

٠١٥٥٨٠٣٣٠٧١

أرقام الإسعاف بمحافظة الشرقية:

٠٥٥٢٣٦١٢٨١

٠٥٥٢٣٦١٢٦٨

٠٥٥٢٣٦٢٧٦٩

٠٥٥٢٣٦١٢٦٩

٠٥٥٢٣٦٢٧٦١

٠٥٥٢٣٦١٢٨٣

٠٥٥٢٣٣٩٣٣٩

رقم الواتساب لتلقي بلاغات الإسعاف:

٠١١٠٠٧٤٧٥٠٠

اضاف مدير الاستقبال والطوارئ بالرعاية الحرجة بالشرقية ان الخدمة متاحة على مدار ٢٤ ساعة وفرق الطوارئ منتشرة ومجهزة بكافة الوسائل اللازمة للتدخل السريع، مع انتشار ميداني كامل لسيارات الإسعاف بجميع مراكز ومدن المحافظة.