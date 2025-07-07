قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا وقت للبكاء.. ليفربول يلزم محمد صلاح بهذا القرار رغم صدمة وفاة جوتا
مقابل 40 مليون جنيه..الأهلي يضم نجم فاركو
محمد عبد اللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري
أبو العينين: يجب تعظيم القيمة المضافة للذهب من خلال عمل المشغولات
مدبولي في بريكس: دولنا بحاجة لخارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.. فيديو
وزير التعليم: البكالوريا بديل اختياري للثانوية العامة للتخفيف عن الطلاب
مقتل 12 جنديا تركيا استنشقوا غاز الميثان أثناء مهمة عسكرية في العراق
شلل في الجهاز الهضمي.. الصحة تكشف مخاطر الاستخدام الخاطيء لحقن التخسيس
الناطق باسم الحوثيين: نفذنا عملية بـ11 مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية
فعلت "هيئة أركان الظل".. إسرائيل استعدت للأسوأ خلال مواجهة إيران
ليس أجنبيا..تعليق سيد عبد الحفيظ على رحيل وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالزقازيق

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتم تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدي علي مساحة ٢٠ متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

الشرقية محافظ الشرقية التعديات المخالفة الأراضي الزراعية رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة.. كم يوم متبقي على تطبيق التوقيت الشتوي؟

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المسيرات الأوكرانية تتسبب في توقف الرحلات الجوية بعدد من المطارات الروسية.. تفاصيل

الكرملين

الكرملين: دول بريكس تتعاون فيما بينها بناء على مصالحها المشتركة

صورة أرشيفية

الزراعة: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان

بالصور

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالزقازيق

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وحوكمة الدعم المقدم

صورة من لقاء الوزيرة
صورة من لقاء الوزيرة
صورة من لقاء الوزيرة

لغة الإشارة وتوسع جغرافي.. مهرجان عمّان السينمائي بشعار "عالم خارج النص"

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

طريقة عمل الترمس الحلو أو المر والحمص

طريقة عمل الترمس الحلو
طريقة عمل الترمس الحلو
طريقة عمل الترمس الحلو

فيديو

ارملة شيكا

صناع الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد