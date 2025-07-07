إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتم تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدي علي مساحة ٢٠ متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.