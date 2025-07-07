إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص برصيف بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بطريق مصر الاسماعيليه أمام قرية عساكر إتجاه الاسماعيلية.
وتم نقل المصابين إلي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي يفيد إستقبال 8 اشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بطريق مصر الاسماعيليه أمام قرية عساكر إتجاه الاسماعيلية.
وتم نقل المصابين إلي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.