السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة علي حريق نشب بمزرعة دواجن بمفارق أبو ناصر اتجاه فاقوس حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء الي مكان الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق وإخمادة دون وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمزرعه دواجن بالقرب من مفارق ابو ناصر اتجاة فاقوس وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء الي محيط الحريق.

وبالإنتقال والفحص تبين تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده دون وقوع إصابات او خسائر بشرية وجاري حصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.