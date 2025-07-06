إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة محملة عمالة بالشرقية

اصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق.
وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول السوق يفيد باستقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.