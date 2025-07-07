مصرع شاب غرقا بمياه بحر الكفور بمركز الابراهيمية بالشرقية

لقي شاب مصرعه غرقا بمياه بحر الكفور بمركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الإبراهيمية ، والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الابراهيمية يفيد استقبال "جلال م د | 23 سنة مقيم الدقهلية "جثة هامدة" غريق وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص ، تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة بحر الكفور بمركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي الابراهيميه والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.