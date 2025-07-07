توأم يفارقان الحياة بعد إصابتهما في حادث بالصحراوي الشرقي بأطفيح

فارق اثنان من المصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أطفيح أمس الأحد حياتهما داخل المستشفى متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتبين من خلال الفحص، أنهما شقيقين تؤام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم، بالطريق الصحراوي الشرقي، بمدخل مدينة أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن التصادم بين سيارة نقل، وأخرى ربع نقل "ثلاجة"، وسيارة فنطاس، وأسفر الحادث عن إصابة عددا من الأشخاص، ولقى إثنين من المصابين مصرعهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.