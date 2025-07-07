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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

"الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية لمتابعة الانتخابات

«الوطنية للانتخابات» تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات
«الوطنية للانتخابات» تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات
إسلام دياب

وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية بالقبول للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي:

1. مؤسسة نبراس السلام للتنمية.

2. مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.

3. جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية.

4. المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية).

5. مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

6. جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان.

7. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج).

8. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر).

9. مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.

10 .جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات.

11. مؤسسة إنسان حول العالم.

12. جمعية العفو المصرية للتنمية.

13. جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 لليوم الثالث على التوالي تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو الجاري، وتبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً.

اليوم الأول 5 يوليو 2025 

قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، باشرت أعمالها بانتظام، في اليوم الأول لها، في كل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بلغ (201) شخص على مستوى الجمهورية على النظام الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم، وتابعت غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة، من خلال البث الحي، والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان، ولم ترصد  أي معوقات طوال اليوم.

وجرى رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح، على البرنامج الإلكتروني الجديد، الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.

اليوم الثاني 6 يوليو 2025 

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال 35 طالب ترشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وقالت الهيئة في بيان لها إنها تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني علي التوالي لكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.

وتم التقدم بأوراق ترشح 35 طالب ترشح علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية ولم يشهد اليوم الثاني أيضاً أي ترشح على نظام القوائم، ليبلغ عدد راغبي الترشح 236 حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات على مدار اليومين الماضيين.

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