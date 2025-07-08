انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب السن على الطريق الأوسطي بحلوان

شهد الطريق الدائري الاوسطي بمنطقة حلوان قبل نفق الاوتوستراد حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب السن وإصابة سائقها.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانقلاب سيارة نقل محملة بالطوب السن على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة والخدمات المرورية، إلى موقع الحادث قبل نفق الاوتوستراد وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب السن وإصابة السائق.

وجرى تجنيب الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بالاتجاه القادم من التجمع إلى أكتوبر.