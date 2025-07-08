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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحماية المدنية تنقذ شخصا تعطل به المصعد بعقار بالمقطم

الحماية المدنية اثناء انقاذ الشخص
الحماية المدنية اثناء انقاذ الشخص
مصطفى الرماح

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إستخراج شخص مُحتجز داخل مصعد أحد العقارات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص محتجز داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أنه حال إستقلال أحد المواطنين للمصعد بالعقار محل البلاغ ، حدث عطل وتوقف المصعد وتم إستخراجه "دون إصابات".

لاقى ذلك إستحسان المواطن وتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين

قوات الحماية المدنية بالقاهرة إستخراج شخص مُحتجز داخل مصعد مديرية أمن القاهرة

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