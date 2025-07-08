كنا هناخد الفلوس ونهرب .. اعترافات عصابة حاولت النصب على مواطنين بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من طرف أول 3 أشخاص، وطرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم مبلغ مالى "عملات أجنبية" حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة .

وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بإيهام أفراد الطرف الثانى بحيازتهم طوابع وعملات أثرية وعرضها للبيع وأضافوا بقيامهم بالإتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة العملات والطوابع الأثرية وإعتزامهم سرقة المبلغ المالى منهم بأسلوب " المغافلة" والفرار عقب ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.