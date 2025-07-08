وزير الاتصالات: عمل على استعادة الخدمات المصرفية حول منطقة رمسيس

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن سنترال رمسيس ليس النقطة الوحيدة في المنظومة المعلوماتية لكنه نقطة مهمة ، حسبما افادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل .



وقال عمرو طلعت :" الوضع بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس تطلب إجراءات تقنية معقدة لعودة الخدمات ".

وتابع عمرو طلعت :" الوضع بدأ في التحسن تدريجيا بعد السيطرة على حريق سنترال رمسيس".

وأكمل عمرو طلعت :" نعمل على استعادة خدماتنا للمنطقة المحيطة برمسيس بوضع أجهزة وربطها بسنترال الفوالة ".

ولفت عمرو طلعت :" نعمل على استعادة الخدمات المصرفية حول منطقة رمسيس ".

