الصحة تعلن حصيلة ضحايا حريق سنترال رمسيس.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في بعض العملات، بينما سجلت فروقًا طفيفة في الشراء والبيع.

أسعار الدولار الأمريكي



سعر الشراء: 49.40 جنيه

سعر البيع: 49.27 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 58.20 جنيه

سعر البيع: 58.03 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 67.46 جنيه

سعر البيع: 67.26 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 13.17 جنيه

سعر البيع: 13.14 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 162.07 جنيه

سعر البيع: 161.56 جنيه

4 وفيات و27 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا حريق سنترال رمسيس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الوزير يتابع الموقف ميدانيًا وعلى مدار الساعة.

وأوضح حسام عبدالغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على قناة "MBC مصر"، أن الحريق أسفر عن إصابة 27 شخصًا، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك حالات إصابة خفيفة تم علاجها ميدانيًا في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم استخراج أربع جثامين من موقع الحريق، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم.

وأكد أن معظم الحالات المصابة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية، لافتًا إلى أن متوسط حجم الاتصال بخدمات الإسعاف والرعاية العاجلة لم يشهد أي تغير ملحوظ مقارنة بالمعدلات المعتادة.

كما شدّد على أن خدمات الاتصالات لم تتأثر بالحريق، موضحًا وجود تنسيق كامل مع وزارة الاتصالات لضمان عودة الخطوط الرئيسية للعمل في أسرع وقت ممكن.

برنامج صباح البلد يرصد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يوليو في الأسواق

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال تغطيته الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، أحدث أسعار الدواجن والطيور في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 30%، وسط تأثر السوق بارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما أفاد به أحد البائعين.



هل انتهى دور مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة؟..كاتب يوضح

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في التعليم أن النظام التعليمي الجديد( البكالوريا) يمنح الطالب الحرية الكاملة في اختيار التخصص الذي يرغب فيه، دون الاعتماد فقط على المجموع كما هو معمول به في نظام التنسيق الحالي.

وأوضح خلال برنامج صباح البلد أن هذا التطوير يُعد نقلة نوعية في التعليم، حيث يتم تقدير رغبة الطالب وطموحه، ويُمنح أكثر من فرصة وأكثر من سنة لاختيار تخصصه المناسب.

البنك المركزي المصري يوجه رسالة جديدة للعملاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن البنك المركزي المصري، أعلن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه بشكل مؤقت.

وقدم البنك الأهلي المصري، اعتذارا لعملائه علي تأثر بعض خدماته الرقمية أمس نظرا لحريق سنترال رمسيس.

وأوضح البنك ، في رسالة مقتضبة له، انه يعمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إعادة جميع الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وأعرب البنك عن شكره وتقديره لتفهم العملاء الكرام.



عضو بالبورصة: حريق سنترال رمسيس وراء تعليق التداول اليوم

قالت رانيا يعقوب، عضو البورصة المصرية، إن حريق سنترال رمسيس الذي وقع مساء أمس تسبب في تعطل واسع لخدمات الإنترنت والخطوط الأرضية، مما انعكس بشكل مباشر على عمل الشركات العاملة في السوق وعلى قدرة العملاء على التواصل مع شركات السمسرة والجهات المنظمة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التأثير امتد ليعيق سير العمليات اليومية المعتادة، ما دفع إدارة البورصة إلى اتخاذ قرار بتعليق التداول خلال جلسة اليوم.

وأوضحت يعقوب أن القرار يأتي في إطار الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، مشيرة إلى أن استمرار الخدمة بشكل غير متوازن كان سيضر بمصالح المستثمرين، مؤكدة أن هناك محاولات تمت على مدار الليل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لكن الحلول التقنية الكاملة ما زالت قيد المتابعة، في ظل تضرر البنية التحتية بشكل كبير.



وزير العمل: الوزارة تعمل بشكل جاد على دعم العمالة غير المنتظمة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تعمل بشكل جاد على دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن منحة هذه الفئة تخضع للوائح منظمة ومحترمة، وهناك مساعٍ حثيثة لمضاعفتها خلال المرحلة المقبلة.

الدولة لا تدّخر جهدًا في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للعمالة غير المنتظمة

وقال «محمد جبران، وزير العمل» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة لا تدّخر جهدًا في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للعمالة غير المنتظمة، خصوصًا في الحالات الطارئة مثل الحوادث أو حالات الوفاة.

وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن : «في حالة وقوع إصابات أو حوادث تؤدي إلى الوفاة، نقوم على الفور بمد يد العون لأسر المتوفين والمصابين، سواء ماديًا أو من خلال تسهيلات الدعم الاجتماعي».

المستشار ميرتس يتصل بترامب لإعادة تزويد أوكرانيا بصواريخ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أكسيوس عن مسؤول ألماني، قال إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ ترامب استعداد بلاده لشراء بطاريات باتريوت من واشنطن وإرسالها إلى أوكرانيا.



كيف تستفيد مصر اقتصاديًا من تجمع بريكس.. اقتصادي يوضح

قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن تكتل بريكس قوي إلى حد ما، نتيجة القوة الاقتصادية لبعض الدول الأعضاء، موضحا أن مصر تشارك لأول مرة كعضو فاعل داخل التكتل وليس مراقب.



وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تجمع بريكس يمثل 46 % من سكان العالم، و40 % من احتياطيات الذهب و32 % من حجم إنتاج الطاقة.

"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم في مصر.

وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم حسب العيار

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

عيار 18: 3960 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4620 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5280 جنيهًا للجرام

بن جفير: لا ينبغي الاستمرار في التفاوض مع حماس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قال إنه لا ينبغي الاستمرار في التفاوض مع حماس .

وأضاف بن جفير ، أنه يدعو نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعادة وفد التفاوض من الدوحة بعد مقتل جنود إسرائيليين في غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين؛ مشيرا إلي انه تم السماح بنشر أسماء أربعة منهم.

ترامب: سوف ننجز تهدئة بالشرق الأوسط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إنه سوف ننجز تهدئة بالشرق الأوسط.