"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم في مصر.
وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات سوق الذهب.
أسعار الذهب اليوم حسب العيار
وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
عيار 18: 3960 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4620 جنيهًا للجرام
عيار 24: 5280 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب
أما سعر الجنيه الذهب، فسجل اليوم نحو 36,960 جنيهًا، بدون مصنعية، ويختلف السعر النهائي حسب سعر المصنعية والضريبة بالمحال التجارية.