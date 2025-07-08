"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم في مصر.

وشهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

أسعار الذهب اليوم حسب العيار

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

عيار 18: 3960 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4620 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل اليوم نحو 36,960 جنيهًا، بدون مصنعية، ويختلف السعر النهائي حسب سعر المصنعية والضريبة بالمحال التجارية.