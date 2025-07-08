المستشار ميرتس يتصل بترامب لإعادة تزويد أوكرانيا بصواريخ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أكسيوس عن مسؤول ألماني، قال إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ ترامب استعداد بلاده لشراء بطاريات باتريوت من واشنطن وإرسالها إلى أوكرانيا.



وجاء أن المستشار ميرتس اتصل بترامب وطلب منه إعادة تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت الاعتراضية.



وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وفقًا لمصادر لها عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه غير مسؤول عن توقف شحنات الأسلحة إلى كييف.



ذكرت وول ستريت جورنال أن ترامب قال لزيلنسكي إنه وجه بمراجعة مخزون البنتاجون ولم يأمر بتجميد شحنات الأسلحة، مؤكدًا له أن واشنطن سترسل أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



كما ذكرت مجلة بوليتيكو عن مصدرين مطلعين أن شحنات من المساعدات المتوقفة لأوكرانيا قد تستأنف بعد اجتماعات الأسبوع المقبل.

ذكرت بوليتيكو أن واشنطن أبلغت كييف أن تسليم المعدات الهندسية وبعض المركبات المدرعة سيستأنف قريبا لكن واشنطن لم تحدد جدولا زمنيا حتى الآن لاستئناف بعض المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.



كما ذكرت أكسيوس عن مصدرين أن ترامب أبلغ زيلنسكي رغبته في مساعدة الدفاعات الجوية الأوكرانية.



وأردفت أكسيوس بأن ترامب شدد على ضرورة تعليق واشنطن شحنة الأسلحة الأخيرة لمراجعة مخزوناتها.