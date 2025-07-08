الكرملين: روسيا تقدر جهود ترامب وفريقه لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال إن روسيا لا تزال تنتظر من أوكرانيا تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين البلدين، وروسيا تقدر جهود ترامب وفريقه لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا.



وأوضح الكرملين، أنه من الممكن استئناف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن الإمدادات الأمريكية والأوروبية إلى كييف تشير إلى انتهاج سياسة مواصلة العمليات القتالية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا غير قانونية وتضر بالدولتين، وتوريد الأسلحة إلى كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية.



