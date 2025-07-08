أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في بعض العملات، بينما سجلت فروقًا طفيفة في الشراء والبيع.
أسعار الدولار الأمريكي
سعر الشراء: 49.40 جنيه
سعر البيع: 49.27 جنيه
اليورو الأوروبي
سعر الشراء: 58.20 جنيه
سعر البيع: 58.03 جنيه
الجنيه الإسترليني
سعر الشراء: 67.46 جنيه
سعر البيع: 67.26 جنيه
الريال السعودي
سعر الشراء: 13.17 جنيه
سعر البيع: 13.14 جنيه
الدينار الكويتي
سعر الشراء: 162.07 جنيه
سعر البيع: 161.56 جنيه
يُذكر أن أسعار العملات قد تختلف من بنك لآخر، وتخضع لعوامل السوق والعرض والطلب، إضافة إلى المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.