أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في بعض العملات، بينما سجلت فروقًا طفيفة في الشراء والبيع.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين أسعار العملات العربية في مصر ختام يوم الأحد

أسعار الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.40 جنيه

سعر البيع: 49.27 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 58.20 جنيه

سعر البيع: 58.03 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 67.46 جنيه

سعر البيع: 67.26 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 13.17 جنيه

سعر البيع: 13.14 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 162.07 جنيه

سعر البيع: 161.56 جنيه

يُذكر أن أسعار العملات قد تختلف من بنك لآخر، وتخضع لعوامل السوق والعرض والطلب، إضافة إلى المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.