كيف تستفيد مصر اقتصاديًا من تجمع بريكس.. اقتصادي يوضح

قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن تكتل بريكس قوي إلى حد ما، نتيجة القوة الاقتصادية لبعض الدول الأعضاء، موضحا أن مصر تشارك لأول مرة كعضو فاعل داخل التكتل وليس مراقب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تجمع بريكس يمثل 46 % من سكان العالم، و40 % من احتياطيات الذهب و32 % من حجم إنتاج الطاقة.

وتابع أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي،أن بمثابة بديل للدولة المصرية على اعتمادها على فكرة النظام أحادي القطبية في الاقتصاد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون هناك قدرة على الانفتاح في جذب الاستثمارات من دول بريكس.

وأشار إلى أن كل دول العالم مع الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية لترامب أصبح عندها رغبة في تقليل اعتمادها على الدولار، وهذا حلم بعيد المنال على المدى المتوسط، لأن كل دول العالم بما فيها دول بريكس تربطها علاقات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة.