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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة مدبولي بقمة "بريكس" أكدت ثوابت السياسية المصرية الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور وليد عرب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو، جاءت معبّرة عن ثوابت السياسة المصرية ومواقفها الراسخة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وأكدت من جديد على الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في صياغة التوازنات العالمية والدفاع عن قضايا الحق والعدالة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد عرب، في بيان له، أن ما تضمنته الكلمة من تحذيرات واضحة بشأن خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، هو بمثابة صرخة ضمير في وجه المجتمع الدولي، الذي لا يزال يتخاذل أمام مأساة إنسانية طاحنة تجاوزت حدود الصمت.

وتابع: تأكيد رئيس الوزراء على رفض مصر الكامل لأي محاولات لتهجير أبناء غزة أو فرض واقع جديد بالقوة، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس التزام الدولة المصرية بحماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية.

وأوضح وليد عرب، أن الرسائل التي بعث بها الدكتور مدبولي بشأن أهمية وقف فوري لإطلاق النار، والدعوة إلى دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، تحمل رؤية متكاملة تنطلق من موقف إنساني مسؤول، وتسعى إلى إنهاء معاناة المدنيين، مع التأكيد على ضرورة توفير التمويل والدعم الدولي لتلك الجهود دون شروط سياسية أو مزايدات.

وأوضح عرب، أن تأكيد رئيس الوزراء على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي، وتمكين الدول النامية من الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل الميسر، يعكس توجهًا مصريًا متسقًا مع تطلعات شعوب الجنوب العالمي نحو نظام عالمي أكثر عدالة وتوازناً، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية التي تهدد مستقبل الجميع.

بريكس السيسي عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن الدولة المصرية

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