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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوريشكين: دول بريكس تجتمع معًا للمضي قدمًا نحو مستقبل مشترك وصوتها يزداد علوًا

نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي
نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، أن مجموعة بريكس تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستوى معيشة الشعوب، من الموارد والتقنيات إلى رأس المال البشري.


وجاءت تصريحاته خلال كلمة له في منتدى بريكس للأعمال المنعقد في ريو دي جانيرو، حيث لفت إلى أن دول المجموعة تمثل قادة تكنولوجيين عالميين.

بريكس رائدة تكنولوجيًا عالميًا

وأضاف نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي أن بريكس تُعد رائدة تكنولوجيًا عالميًا، حيث تعمل في دول المجموعة شركات تحدد مسار التطوير في مجالات الاتصالات وصناعة الطيران والفضاء والتقنيات الرقمية واللوجستيات والطاقة النووية.

طوير أدوات مالية وحسابية

وأشار أوريشكين إلى أن دول المجموعة «قادرة على تطوير أدوات مالية وحسابية واستثمارية جديدة، بما في ذلك لتنمية رأس المال البشري، وبدمج كل هذه الآليات يمكن تشكيل منصة جديدة مستدامة للنمو العالمي، ومهمتنا المشتركة هي المضي قدماً بنشاط في هذا الطريق».


وفي تعليق حصري لشبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد»، شدد أوريشكين على أن قمة بريكس تجسد روح «العشر»؛ وهي مجموعة دول تجمع ثقافات ورؤى مختلفة، والتي رغم اختلافاتها تجتمع معًا من أجل المضي قدمًا نحو مستقبل مشترك.

ولفت في تصريحه للشبكة الدولية الإعلامية: «من قمة إلى أخرى يجري العمل بشكل منهجي، وتظهر مبادرات جديدة تكتسب زخمًا وتتحول إلى قرارات حقيقية وتعاون فعلي بين دول بريكس ودول الجنوب العالمي والشرق، وهذا أمر مهم للغاية، لأنه محرك الاقتصاد العالمي الآن».

وبحسب قوله، فإن صوت بريكس يزداد علوًا اليوم، وهذا التفاعل يكتسب زخمًا عامًا بعد عام.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي بريكس منتدى بريكس قادة تكنولوجيين عالميين

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