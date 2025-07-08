رئيس حزب الاتحاد: مشاركة مصر في قمة بريكس تؤكد مكانتها العالمية

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن مشاركة مصر الرسمية في القمة السابعة عشرة لتجمع "بريكس" والتي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، تمثل تأكيدًا جديدًا على الحضور الدولي المتنامي لمصر وثقة العالم في دورها المحوري داخل المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال القمة، عبّرت بدقة عن أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها تعزيز الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون مع دول الجنوب العالمي، والانفتاح على الشراكات التنموية العادلة، بعيدًا عن الهيمنة أو التبعية.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يعكس تحولًا استراتيجيًا في توجه السياسة الخارجية والاقتصادية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها فتح آفاق أوسع أمام الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، فضلًا عن دعم العملة الوطنية وتخفيف الضغط عن الدولار في التعاملات التجارية.

وأشار صقر إلى أن حزب الاتحاد يدعم هذا التوجه الرسمي للدولة نحو التكتلات الدولية الناشئة، باعتباره جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن يعزز من قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات العالمية.