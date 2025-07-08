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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل انتهى دور مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة؟..كاتب يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في التعليم أن النظام التعليمي الجديد( البكالوريا) يمنح الطالب الحرية الكاملة في اختيار التخصص الذي يرغب فيه، دون الاعتماد فقط على المجموع كما هو معمول به في نظام التنسيق الحالي.

وأوضح خلال برنامج صباح البلد  أن هذا التطوير يُعد نقلة نوعية في التعليم، حيث يتم تقدير رغبة الطالب وطموحه، ويُمنح أكثر من فرصة وأكثر من سنة لاختيار تخصصه المناسب.

 العام الدراسي الجديد.. وقت كافٍ للاستعداد وتطبيق نظام البكالوريا

وأشار الشرقاوي إلى أن هناك فترة زمنية كافية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ما يُتيح فرصة جيدة للمدارس للاستعداد الجيد، سواء من حيث البنية التحتية أو التدريب والتأهيل.
 

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستُتابع أداء المدارس عن قرب، من أجل إجراء دراسة دقيقة حول تطبيق نظام البكالوريا في المستقبل.

 كوادر تعليمية جاهزة.. والمدارس تضم عددًا كافيًا من المعلمين

أكد الشرقاوي أن المدارس حاليًا تضم عددًا كافيًا من المعلمين المؤهلين لتطبيق النظام الجديد، وهو ما يُعزز من قدرة المنظومة التعليمية على تحقيق أهدافها وتقديم تعليم حديث ومتطور يواكب طموحات الدولة والطلاب.

النظام التعليمي الجديد البكالوريا برنامج صباح البلد وزارة التربية والتعليم

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