فرصتين للإمتحان ومواد إضافية وقرار نهائي بشأن "رسوم التحسين"..تفاصيل البكالوريا المصرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية في البكالوريا المصرية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن درجة كل مادة من مواد البكالوريا المصرية الستة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان هناك فرصتين للامتحان في مايو و يوليو في الصف الثاني الثانوي ، وفي يونيو وأغسطس في الصف الثالث الثانوي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب دخول الامتحان في البكالوريا المصرية للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير ، فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لرسوم الامتحان في البكالوريا المصرية ، فيكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا ، وبعد ذلك برسوم بحد أقصى 200 جنيه

وعن المواد الإضافية في البكالوريا المصرية ، أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه بجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي

وبشأن المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ، قالت وازرة التربية والتعليم : تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية

- التاريخ المصري

-الرياضيات

-العلوم المتكاملة

-الفلسفة والمنطق

-اللغة الأجنبية الأولى



مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية

-اللغة الأجنبية الثانية

- البرمجة وعلوم الحاسب



مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية

- التاريخ المصري

-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء

-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة

- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال

- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية



مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)



مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)

- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)

- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات

- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء