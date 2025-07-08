الامتحان بـ200 جنيه .. تفاصيل رسمية بشأن "نظام التحسين" في البكالوريا المصرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم "محاولات التحسين الإضافية" في شهادة البكالوريا المصرية ستكون 200 جنيه بحد أقصى عن كل امتحان

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل فرص التحسين المتاحة في البكالوريا المصرية ، مؤكدة أنه يتاح للطالب فرصتين في كل عام دراسي ، فبالنسبة لمواد الصف الثاني الثانوي يتاح للطالب فرصة في مايو و أخرى في يوليو ، أما مواد الصف الثالث الثانوي يتاح للطالب فرصة في يونيو و فرصة في أغسطس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يجب دخول الامتحان للمرة الأولى من العام الدراسي المحدد دون تقديم او تأخير ، فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ، ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها



وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية

- التاريخ المصري

-الرياضيات

-العلوم المتكاملة

-الفلسفة والمنطق

-اللغة الأجنبية الأولى



مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية

-اللغة الأجنبية الثانية

- البرمجة وعلوم الحاسب



مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية

- التاريخ المصري

-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء

-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة

- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال

- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية



مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)



مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)

- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)

- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات

- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء