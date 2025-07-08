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الامتحان بـ200 جنيه .. تفاصيل رسمية بشأن "نظام التحسين" في البكالوريا المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الامتحان بـ200 جنيه .. تفاصيل رسمية بشأن "نظام التحسين" في البكالوريا المصرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم "محاولات التحسين الإضافية" في شهادة البكالوريا المصرية ستكون 200 جنيه بحد أقصى عن كل امتحان

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل فرص التحسين المتاحة في البكالوريا المصرية ، مؤكدة أنه يتاح للطالب فرصتين في كل عام دراسي ، فبالنسبة لمواد الصف الثاني الثانوي يتاح للطالب فرصة في مايو و أخرى في يوليو ، أما مواد الصف الثالث الثانوي يتاح للطالب فرصة في يونيو و فرصة في أغسطس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يجب دخول الامتحان للمرة الأولى من العام الدراسي المحدد دون تقديم او تأخير ، فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ، ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :

مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)

- اللغة العربية
- التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
-الفلسفة والمنطق
-اللغة الأجنبية الأولى


مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)

- التربية الدينية
-اللغة الأجنبية الثانية
- البرمجة وعلوم الحاسب


مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"

-اللغة العربية
- التاريخ المصري
-اللغة الأجنبية الأولى

مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)

- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء
-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة
- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال
- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية


مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"

التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)


مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"

- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)
- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)
- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات
- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء

وزارة التربية والتعليم التعليم التحسين البكالوريا المصرية

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