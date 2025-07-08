الامتحان بـ200 جنيه .. تفاصيل رسمية بشأن "نظام التحسين" في البكالوريا المصرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم "محاولات التحسين الإضافية" في شهادة البكالوريا المصرية ستكون 200 جنيه بحد أقصى عن كل امتحان
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل فرص التحسين المتاحة في البكالوريا المصرية ، مؤكدة أنه يتاح للطالب فرصتين في كل عام دراسي ، فبالنسبة لمواد الصف الثاني الثانوي يتاح للطالب فرصة في مايو و أخرى في يوليو ، أما مواد الصف الثالث الثانوي يتاح للطالب فرصة في يونيو و فرصة في أغسطس
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يجب دخول الامتحان للمرة الأولى من العام الدراسي المحدد دون تقديم او تأخير ، فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ، ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها
وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا جديدا يكشف تفاصيل مواد نظام البكالوريا المصرية ، مؤكدة ما يلي :
مواد الصف الأول الثانوي (الأساسية)
- اللغة العربية
- التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
-الفلسفة والمنطق
-اللغة الأجنبية الأولى
مواد أولى ثانوي (غير المضافة للمجموع)
- التربية الدينية
-اللغة الأجنبية الثانية
- البرمجة وعلوم الحاسب
مواد الصف الثاني الثانوي "الأساسية"
-اللغة العربية
- التاريخ المصري
-اللغة الأجنبية الأولى
مواد الصف الثاني الثانوي "التخصصية" (يختار منها الطالب مادة واحدة)
- مسار الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء
-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء / البرمجة
- مسار الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال
- الآداب والفنون : علم نفس / لغة أجنبية ثانية
مواد الصف الثالث الثانوي "الأساسية"
التربية الدينية ( مادة خارج المجموع بحد نجاح 70%)
مواد الصف الثالث الثانوي "التخصصية"
- مسار الطب وعلوم الحياة : الأحياء (مستوى متقدم) - الكيمياء (مستوى متقدم)
- مسار الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات (مستوى متقدم) - الفيزياء (مستوى متقدم)
- الأعمال : الاقتصاد (مستوى متقدم) - الرياضيات
- الآداب والفنون : الجغرافيا (مستوى متقدم) - الإحصاء