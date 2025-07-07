أمهات مصر: رؤية وزير التعليم حول البكالوريا المصرية "منطقية وجيدة"

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن فلسفة ورؤية وزارة التربية والتعليم حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية، والتي عرضها الوزير محمد عبد اللطيف، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، كانت منطقية وواقعية وجيدة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ، في بيان لها الوزير أوضح أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم علي امتحان الفرصة الواحدة نظامًا قاسيًا، وهذه حقيقة فهذا النظام أدي لظلم العديد من الطلاب الذين لم يستطيعوا التعويض في الثانوية العامة بسبب تعرضهم لظروف أسرية أو صحية طارئة

واستطردت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور: "أرى أن نظام البكالوريا المصرية المقترح سيكون أفضل بكثير من النظام الحالي للثانوية العامة، ونحن مع أي تطوير وتحديث يواكب العصر الحالي والمستقبل".

وحول تخوفات البعض من زيادة الدروس الخصوصية والأعباء علي الأسر المصرية من النظام الجديد، قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور يعطون أبنائهم دروس خصوصية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة، فالدروس الخصوصية ليست مرتبطة بمرحلة الثانوية العامة أو أي مرحلة بنسبة كبيرة، ولكن حرصا من ولي الأمر علي تعليم أبنائهم والاهتمام بهم، وتعويضهم عن ما لم تستطيع المدرسة تقديمه لأبنائهم من شرح وفهم بنسبة كبيرة.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، : الغش في الثانوية العامة والدروس الخصوصية، قضية مسؤول عنها الجميع ، الوزارة والمديريات وإدارات المدارس وأولياء الأمور، قائلة: "إذا استطاعت الوزارة فرض سيطرتها بشكل كامل علي لجان الامتحانات والحفاظ على تكافؤ الفرص، وقيام المدرسة بدورها من شرح وفهم، وحرص أولياء الأمور علي تعليم أبنائهم منذ الصغر أن الغش حرام ولابد أن يعتمدوا على أنفسهم، وقتها لن تكون هناك أي مشكلة".