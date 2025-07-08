برنامج صباح البلد يرصد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يوليو في الأسواق

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال تغطيته الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، أحدث أسعار الدواجن والطيور في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 30%، وسط تأثر السوق بارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما أفاد به أحد البائعين.

استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 مفاجأة في كرتونة البيض .. استمرار الإستقرار في أسعار الدواجن اليوم ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وجاءت أسعار الدواجن والطيور كما يلي:

الفراخ البيضاء: 80 جنيهًا للكيلو

الفراخ الأمهات: 80 جنيهًا

الفراخ الساسو: 125 جنيهًا

الفراخ البلدي (للحشو): 130 جنيهًا

كما سجلت أسعار الأرانب 130 جنيهًا، وبلغ سعر جوز الحمام 180 جنيهًا.

أما أسعار أجزاء الدجاج فجاءت كالتالي:

الوراك: 100 جنيه للكيلو

الصدور: 200 جنيه

البانية: 200 جنيه

الدبوس: 120 جنيه

الأجنحة: 60 جنيهًا