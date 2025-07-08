برنامج صباح البلد يرصد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يوليو في الأسواق

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال تغطيته الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، أحدث أسعار الدواجن والطيور في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 30%، وسط تأثر السوق بارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما أفاد به أحد البائعين.
وجاءت أسعار الدواجن والطيور كما يلي:
الفراخ البيضاء: 80 جنيهًا للكيلو
الفراخ الأمهات: 80 جنيهًا
الفراخ الساسو: 125 جنيهًا
الفراخ البلدي (للحشو): 130 جنيهًا
كما سجلت أسعار الأرانب 130 جنيهًا، وبلغ سعر جوز الحمام 180 جنيهًا.
أما أسعار أجزاء الدجاج فجاءت كالتالي:
الوراك: 100 جنيه للكيلو
الصدور: 200 جنيه
البانية: 200 جنيه
الدبوس: 120 جنيه
الأجنحة: 60 جنيهًا