"اتصالات النواب" تقف دقيقة حدادًا على ضحايا حريق سنترال رمسيس

نظّمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، دقيقة حداد على أرواح الضحايا الأربعة الذين لقوا حتفهم جراء الحريق المروع الذي اندلع في سنترال رمسيس أمس.

وشارك في الوقفة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة والنواب، في لفتة إنسانية تعكس التضامن مع أسر الضحايا وتقديرًا لحجم الكارثة.

ووجّه النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، الشكر لرجال الحماية المدنية ووزارة الداخلية على سرعة استجابتهم وشجاعتهم في التعامل مع الحريق والحد من خسائره، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع مستجدات التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.